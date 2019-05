in 2018 264 gevallen van onrechtmatig gebruik van woningen

Stadhuis maandag dicht om bezoek Máxima en Amerikaanse minister

Hagenaars kunnen maandagmiddag niet terecht in het stadhuis. In het Atrium is ’s middags de officiële opening van de Global Entrepreneurship Summit (GES), een internationaal zakencongres dat Nederland samen met de Verenigde Staten organiseert.

Bij de opening zijn onder meer koningin Máxima, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo en minister president Mark Rutte aanwezig. Vanwege de veiligheidscontroles gaan alle balies van de gemeente uiterlijk om 12.00 uur dicht. Mensen die daarna nog een afspraak hebben, moeten die verzetten.

Winkels en bedrijven in het stadhuis sluiten maandag om 15.00 uur. En verder is de parkeergarage onder het stadhuis de hele dag afgesloten. Auto’s mogen er in de nacht van zondag op maandag niet blijven staan. Eventuele verdachte voertuigen worden dan opengebroken en weggesleept.

World Forum

Het congres zelf wordt dinsdag en woensdag gehouden in het World Forum in Den Haag. De internationale top voor ondernemers wordt ieder jaar met een ander land georganiseerd. Met de Global Entrepreneurship Summit worden zo’n 2000 ondernemers geholpen hun bedrijf te laten groeien en bij te dragen aan een betere wereld.