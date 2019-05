AmazeVR start inzamelingsactie voor “escape room in virtual reality”

Het Haagse bedrijf Amaze Escape Events start een inzamelingsactie om te helpen om hun attractie ‘AmazeVR’ af te kunnen maken. “Nog voor het eind van de zomer willen we kunnen openen om heel Den Haag een escape room in ‘virtual reality’ te laten meemaken”, vertelt Tim Keijzers van Amaze Escape Events op Den Haag FM.

Het concept van de escape room wordt door het Haagse bedrijf in een digitale, virtuele omgeving geplaatst. “De deelnemers staan in een lege kamer en het hele spel speelt zich af in de computerbril die ze dragen”, zegt Tim. Daarnaast komen er nog zes andere ruimtes waar andere soort spellen in ‘VR’ gespeeld kunnen worden. “Denk dan aan verschillende schiet- en sportspellen”, vertelt Tim.

Om de juiste techniek en materialen voor hun nieuwe pand in de Torenstraat te kunnen aanschaffen, start het bedrijf binnenkort de crowdfundingsactie. Doneren of reserveren kan dan via website van AmazeVR.

Luister hier naar het interview met Tim Keijzers op Den Haag FM.