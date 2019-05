Theater over autisme en een (on)gelukkig gezinsleven in Kunstlicht

Global Entrepreneurship Summit in Mediamix op Den Haag FM

In het radioprogramma Mediamix op Den Haag FM is er volop aandacht voor de negende Global Entrepreneurship Summit.

Vanaf maandag vindt drie dagen lang de Global Entrepreneurship Summit 2019 plaats, een jaarlijkse top die wereldwijd ondernemerschap wil bevorderen. Tijdens deze top komen zo’n 2.000 ondernemers, investeerders, beleidsmakers en andere deelnemers uit de hele wereld bij elkaar in het World Forum. In Mediamix praten wij met twee van de Nederlandse organisatoren van de Global Entrepreneurship Summit, Joop Nijssen en Henriette van Notten.

Mediamix is een populair wetenschappelijk programma over communicatie in de breedste zin des woords. Het programma wordt elke zondagavond tussen 21.00 en 22.00 gepresenteerd door Wim Zonderland, met bijdragen van Peter Steggerda, Kees Rooke en Marco Baaij.