GroenLinks en D66 maken zich zorgen over luchtkwaliteit door cruiseschepen

De Haagse fracties van GroenLinks en D66 maken zich zorgen over de komst van cruiseschepen naar Scheveningen. De partijen stellen dat vrijwel alle cruiseschepen op sterk vervuilende stookolie varen, en dat kan dan weer mogelijk gevolgen voor de CO2-uitstoot en luchtkwaliteit in de stad. Ook is volgens de partijen onduidelijk welk effect de grote stroom toeristen heeft op de leefbaarheid.

Schone lucht

GroenLinks en D66 hebben het Haagse stadsbestuur nu om uitleg gevraagd over het besluit om meer cruiseschepen naar Scheveningen te halen. ‘We willen graag weten hoe de doelstellingen op het gebied van klimaat, luchtkwaliteit en leefbaarheid in de stad rijmen met het aantrekken van meer cruiseschepen. Ook willen we graag weten hoeveel geld het cruisetoerisme de stad daadwerkelijk oplevert’, aldus Arjen Kapteijns (GroenLinks) en Daniel Scheper (D66)