Haagse chef-kok geeft tips voor de beste asperges

Ze liggen in de supermarkt en staan op de kaart bij heel veel restaurant: de asperge. Het seizoen van ‘het witte goud’ is in volle gang. Haagse chefkok Hans Richel geeft daarom vrijdag, de dag van de asperge, een aantal tips voor de thuiskoks.

Het begint allemaal bij het selecteren van de beste asperges. Dat kun je doen door te luisteren en de kijken. “Verse asperges kraken en piepen als je ze tegen elkaar wrijft”, vertelt de chef-kok van restaurant De Tapperij in de Archipelbuurt. “Dat is het allerbelangrijkste.” Vervolgens is het de bedoeling om het ‘witte goud’ te schillen. “Ga met een goede dunschiller twee keer rondom de asperge, dan zit je goed.”

De bereiding zelf is volgens de chef heel simpel. “Zet ze in koud water op tot het kookt. Laat dat tien minuten zachtjes doorkoken en doe dan het vuur uit en laat ze in het water afkoelen.” Het aspergeseizoen duurt nog tot eind juni.

Luister hier naar het interview met Hans Richel op Den Haag FM.