Haase naar derde ronde in dubbelspel op Roland Garros

De Haagse Robin Haase heeft samen met zijn Deense partner Frederik Nielsen de derde ronde bereikt van het dubbelspeltoernooi op Roland Garros. Ze wonnen met 2-6, 6-2, 6-3 van het Britse duo Dan Evans en Cameron Norrie.

Haase en Nielsen spelen hun volgende partij mogelijk tegen de Colombianen Juan Sebastian Cabal en Robert Farah, die als derde geplaatst zijn. Alleen in 2014 wist Haase de derde ronde van het dubbelspeltoernooi op Roland Garros te bereiken. Dat was met de Duitser André Begemann.

De 32-jarige Haase gaat na Wimbledon een duo vormen met Wesley Koolhof, zo werd eerder deze week bekend. Koolhof slaagde er niet in zich te verzekeren van een plek in de derde ronde. Samen met de Nieuw-Zeelander Marcus Daniell verloor hij in een driesetter van de als eerste geplaatste Lukasz Kubot uit Polen en de Braziiaan Marcelo Melo: 4-6, 6-2, 6-4.

Foto: Archief.