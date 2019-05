Zes ADO Den Haag Voetbalkampen in zomervakantie

Kaderock klaar voor 24e editie op ’s zomerse zaterdag

Meer in

In het rondom het muziekcafé Musicon is zaterdag de 24e editie van het jaarlijkse festival Kaderock. Zoals gewoonlijk biedt het festival een mix van bekende grote namen en jong opkomend talent. “Het is van 12.00 met tot 0.00 en het kost maar een knaak”, vertelt organisator Daan van der Bruggen op Den Haag FM.

Ook dit jaar zijn staan er weer veel Haagse bands op de podia van Kaderock zoals CooCoo, Monomyth en The Clarks. Een uitschieter op de programmering is de act van de Raggende Manne, die worden bijgestaan door gitarist George Kooymans van de Golden Earring, saxofonist Benjamin Herman van de New Cool Collective en rapper Bernd Gansebev van De Kraaien.

De weersverwachting voor zaterdag voorspelt temperaturen van hoger dan 20 graden en een plaatstelijke bewolking. “En zondag wordt het nog warmer, dus de perfecte dag om met een kater van Kaderock op het strand te liggen”, vertelt Daan.

Bekijk hier de complete line-up en programmering van Kaderock 2019.

Foto: Mark Vincent

Luister hier naar het interview met Daan van der Bruggen op Den Haag FM.