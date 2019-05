Spuigasten over klimaatwet en gereguleerde wietteelt

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM wordt zaterdagochtend onder andere aandacht besteed aan de klimaatwet en gereguleerde wietteelt.

De Klimaatwet is dinsdag met vlag en wimpel door de Eerste Kamer gekomen. De Senaat heeft de wet waarin de Nederlandse klimaatdoelen worden vastgelegd met 62 van de 75 stemmen aangenomen. Alleen de PVV, de SGP en de Partij voor de Dieren stemden tegen. Waarom stemde de Partij voor de Dieren tegen? Het Haagse Eerste Kamerlid Christine Teunissen geeft tekst en uitleg.

Reguleerde wietteelt

De gemeente Den Haag staat voorlopig niet positief tegenover het idee om mee te doen met de landelijke proef met gereguleerde wietteelt, schreef burgemeester Pauline Krikke deze maand in een brief aan de gemeenteraad. Het kabinet wil een vier jaar durende proef doen waarbij geselecteerde bedrijven wiet gaan telen die in tien gemeenten aan coffeeshops wordt geleverd. Hiermee wordt onderzocht hoe een einde kan worden gemaakt aan coffeeshops die gedoogd mogen verkopen, maar hun producten niet legaal kunnen inkopen en zich dus moeten wenden tot het illegale circuit. Doel van de proef is om inzicht te krijgen in de effecten op de criminaliteit, veiligheid, overlast en de volksgezondheid. Deze week sprak de gemeenteraadscommissie hierover. In Spuigasten gaan de raadsleden Ayşe Yilmaz (VVD) en Peter Bos (Haagse Stadspartij) met elkaar in debat.

Live vanuit centrale bibliotheek aan het Spui

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Debatmeester, in samenwerking met Den Haag FM. Elke zaterdag van 10.00 tot 11.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. Volg het live op de radio via Den Haag FM of kom langs in de centrale bibliotheek aan het Spui. Iedereen is welkom: koffie en thee staan klaar.