Theater over autisme en een (on)gelukkig gezinsleven in Kunstlicht

Het wekelijkse live radioprogramma Kunstlicht op Den Haag FM besteedt zondag van 10.00 tot 12.00 uur aandacht aan ‘Who’s afraid of Charlie Stevens‘ van actrice Romana Vrede en aan ‘Anna Karenina’ van Compagnie Yellow, Red and Blue.

Charlie Stevens is nu dertien, fysiek zeventien en mentaal twee jaar oud. Charlie is de zwakbegaafde, ernstig autistische zoon van actrice en theatermaker Romana Vrede. Ze vertelt in haar voorstelling ‘Who’s afraid of Charlie Stevens’ over de grillige, beproefde liefde voor haar zoon en voor de plaats die ze voor hem bevecht in onze samenleving. Kunstlicht spreekt met de Actrice van het Jaar 2017 over autisme, kunst en perspectief.

“Gelukkige gezinnen lijken op elkaar, maar elk ongelukkig gezin is ongelukkig op zijn eigen manier.” Het is de beroemde openingszin uit ‘Anna Karenina’ uit 1877 van de Russische schrijver Lev Tosltoj. De jonge theatergroep Compagnie Yellow, Red en Blue brengt de roman, “of wat er moralistisch gezien nog van over is”, op toneel. In de studio vertelt de Haagse actrice Ellen Goemans in hoeverre Anna samenvalt met haarzelf.

In Kunstlicht is er ook aandacht voor de vaste rubrieken: de Kunstgreep, het Vrolijk Intermezzo, Dichter bij Den Haag en Door de bril van een ander. Tot besluit zijn er de agendatips. Samenstelling, productie en presentatie: Eric Korsten.

Foto: Romana Vrede in ‘Who’s afraid of Charlie Stevens’.