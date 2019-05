Waterbedrijf luidt noodklok om drinkwatertekort

Drinkwaterbedrijf Dunea luidt de noodklok omdat er naar verwachting in 2050 niet genoeg drinkwater is in West-Nederland. Op dit moment wordt er in de regio Den Haag zo’n 80 miljard liter drinkwater per jaar gebruikt De komende jaren loopt dat naar alle waarschijnlijkheid op naar 90 miljard liter per jaar. Ook komen er nog eens 200.000 woningen bij in de regio. Te weinig water voor al die nieuwbouw, stelt Dunea.

Dunea en het Hoogheemraadschap van Rijnland startte in 2017 een onderzoek. Daaruit blijkt nu dat er flink wat werk aan de winkel is voor onze drinkwatervoorziening. Een oplossing hebben de twee organisaties niet zo snel, daarom roepen ze overheden, bedrijven en startups op om samen met oplossingen te komen om te voorkomen dat er in 2050 geen water meer uit de kraan komt.

Duurzame waterhuishouding

Op dit moment is er nog geen alarmerende situatie. Wel is Dunea bezig met allerlei waterbesparende maatregelen. Dat is echter nog niet genoeg. Daarom hopen Dunea en Rijnland een beweging te starten waarin organisaties bij elkaar gaan komen om oplossingen voor een duurzame waterhuishouding in de regio te vinden.