Zes ADO Den Haag Voetbalkampen in zomervakantie

ADO Den Haag organiseert ook deze zomervakantie weer ADO Den Haag Voetbalkampen voor kinderen van 6 tot en met 15 jaar. In totaal zijn het er zes, waarvan er twee in Den Haag.

In de weekenden van 22 juli en 20 augustus zijn er twee ADO Den Haag Voetbalkampen in het Cars Jeans Stadion. Op HBS Craeyenhout is in het weekend van 28 augustus ook een voetbalkamp. Alle trainingen van de driedaagse Voetbalkampen vinden dagelijks plaats van 9:00-15:00 uur.

ADO Den Haag Skill Games

Voetbal- en keepersplezier vormen de belangrijkste uitgangspunten van de Voetbalkampen. Naast de ADO Den Haag Skill Games en diverse partijvormen staan een Meet & Greet met spelers van de eerste selectie van ADO Den Haag en een kinderpersconferentie op het programma.