Aanhoudingen in café vanwege verdenking drugshandel

Een tiental agenten heeft vrijdagavond rond 22.00 uur een inval gedaan in het Haagse café Enphi & Friends aan het Lijsterbesplein. Vier mensen zijn aangehouden op verdenking van drugshandel. Volgens de politie is een kleine hoeveelheid drugs aangetroffen. Ook een auto is in beslag genomen.

Op social media ontkent de kroeg dat er drugs is gevonden. “Bij de inval (waar ze alles overhoop gehaald hebben) is niets gevonden (hadden we ze al verteld maar ja luisteren niet) en we mochten gelijk weer open.”

Klanten die vrijdagavond last hebben gehad van de inval, kunnen zaterdag een gratis drankje krijgen. “We willen degene die de tips heeft gegeven aan de politie dan ook hartelijk bedanken voor de gratis reclame die gemaakt is voor ons.”