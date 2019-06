Aanhoudingen in café vanwege verdenking drugshandel

Hart voor Den Haag wil verbod op lachgas

Gebruik van lachgas op openbare plekken in Den Haag moet verboden worden. Hart voor Den Haag/Groep de Mos wil dat laten opnemen in de plaatselijke verordening (APV).

“Jongeren spelen met hun leven. De gevolgen van ongeconcentreerd en veelvuldig gebruik van lachgas wordt zwaar onderschat,” zegt raadslid Nino Davituliani.

Het gebruik van lachgas in ons land is de afgelopen tijd behoorlijk toegenomen, vooral onder jongeren. Volgens Hart voor Den Haag/Groep de Mos geldt dat ook voor het aantal lachgaspatiënten in Haagse ziekenhuizen, die na teveel innemen van het goedje onwel worden.