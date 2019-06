Theater over autisme en een (on)gelukkig gezinsleven in Kunstlicht

Vrachtwagen verliest grote balen hooi op A12

De A12 van Den Haag naar Utrecht is vrijdagmiddag vanaf knooppunt Prins Clausplein urenlang dicht geweest door opruimwerkzaamheden. Een hooibaal viel van een vrachtwagen waardoor de rijstroken van de snelweg bezaaid lagen met hooi.

‘Dat is nog eens balen als je dit verliest,’ grapte Rijkswaterstaat. Het opruimen heeft flink wat tijd in beslag genomen, pas laat op de avond werd de weg weer vrij gegeven. In die tijd kon alleen verkeer vanaf de A4 via één rijbaan langs het incident rijden.