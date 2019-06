Het Woordenrijk vanaf nu op de zondagavond

Het Woordenrijk is vanaf nu op zondagavond om 20:00 te horen met deze week Elten Kiene over de Woorden-worden-zinnen-avond in het Paard, een kort verhaal van Kristel Snellen en dichter Sjaak Kroes komt langs met zijn fietsende typemachine.

Het Woordenrijk is een programma vol met verhalen en poëzie. Wekelijks zijn schrijvers en dichters te gast en besteden we aandacht aan literaire activiteiten in de stad. Deze eerste zondagse uitzending ronden we het thema ‘zondag’ af met de mooiste gedichten en verhalen. Met deze zondag: Spoken Word-artiest en organisator Elten Kiene over de Woorden Worden Zinnen-avond die komende donderdag in Het Paard is. Vaste medewerker Kristel Snellen is te gast met een kort verhaal en straatdichter Sjaak Kroes (ook wel bekend als De Woordenwisseling) komt langs met zijn typemachine, waarmee hij normaal ergens in de stad te vinden is.

Het Woordenrijk is elke zondag van 20 tot 21 uur te beluisteren en wordt gepresenteerd door Harry Zevenbergen, Rene Schaarenburg en Ricco van Nierop.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).