Katy Perry en Pip Blom in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer Katy Perry en Pip Blom.

Dienstmededeling: Dit programma is tegenwoordig al om 19:00 uur te horen op de nieuwe zondagavond van Den Haag FM, gevolgd door Het Woordenrijk (20:00) en MediaMix (21:00).

Pip Blom komt al vanaf haar eerste single (2016) voorbij in dit programma en nu is ze toe aan haar debuutalbum – ondertussen is deze jonge Nederlandse indierocker (met band) al bekender in Engeland, waar ze dit jaar op Glastonbury staat. Zondagavond hoor je een track van haar, net als van Katy Perry, die terug is na twee jaar stilte.

Meer releases zijn er van King Princess, Miley Cyrus, Sufjan Stevens, Mika, Bruce Springsteen, John Legend, Sinkane en Milow samen met Ilse de Lange. Tevens staan we kort stil bij het overlijden van muzikanten Leon Redbone, Oscar Sulley en Roky Erickson.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).