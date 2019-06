Speeltuin in Scheveningen in brand gestoken

Vandalen hebben in de nacht van zaterdag op zondag de groten houten speelboot in brand gestoken in het Westbroekpark in Scheveningen. Dat meldt de politie.

Door de verwoestende brand teleurgestelde kindergezichtjes zondagochtend . Op foto’s is te zien dat de brand behoorlijk fel was en dat boot verwoest is.

De politie is op zoek naar de daders, die tussen 02.45 en 03.15 uur hebben toegeslagen. Wat er nu met de boot gaat gebeuren, is nog onduidelijk. Kinderen kunnen er in ieder geval voorlopig niet op spelen.