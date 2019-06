80.000 bezoekers voor Tong Tong Fair

De 61e Tong Tong Fair heeft ruim 80.000 bezoekers getrokken. Dat meldt de organisatie. Vorig jaar kwamen ongeveer hetzelfde aantal mensen af op de Indische stad op het Malieveld.

Opvallend volgens de organisatie was de zichtbaarheid van de jongere generaties. Derde en vierde generaties Indische Nederlanders wisten hun weg naar de Tong Tong Fair in groten getale te vinden, met name in de weekenden.

Waar de tweede generatie niet durfde te informeren naar de trauma’s van de eerste generatie, die na de dekolonisatie van Nederlands-Indië naar Nederland kwam, zitten jongere generaties volgens de organisatie vol vragen.

Foto: Henriette Guest.