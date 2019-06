Wethouder Bruines over GES 2019: “Het is mooi voor de stad, en daar doen we het voor”

“Flesje water 4,50 euro”, PvdA wil gratis water op festivals

De Haagse fractie van de PvdA wil dat er gratis drinkwater beschikbaar komt op alle festivals in de stad. Raadslid Janneke Holman doet de oproep nadat ze van meerdere festivalsgangers van het The Crave Festival in het Zuiderpark zaterdag hoorden dat een flesje water 4,50 euro kostte.

“Bizar natuurlijk, dat je voor een flesje water meer moet betalen dan voor een biertje. Zaterdag was het warm en zonnig: treurig dat er dan dik verdiend moet worden door de hoofdprijs te vragen voor een flesje water en dat er geen gratis tappunten zijn.” aldus Holman.

Volgens het raadslid kan de gemeente gemakkelijk organisatoren verplichten gratis drinkwater te regelen. “In Amsterdam staat het al jaren in de vergunningsvoorwaarden: één watertappunt per 150 bezoekers. Wat mij betreft regelen we dit ook zo snel mogelijk in Den Haag.” De PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld over de kwestie.