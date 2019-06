25 kilo crystal meth en drugslab ontdekt in woning

Ramadan zit er bijna op: “Suikerfeest is een feest voor iedereen”

De islamitische vastenmaand ramadan zit er bijna op. Volgens Turkse wetenschappers is maandag de laatste dag van de heilige maand. “Sommige mensen houden de stand van de maan aan maar ik volg de kalender”, zegt Hasan Küçük op Den Haag FM.

Het voormalige raadslid van de Islam Democraten is tegenwoordig eigenaar van een Turks restaurant aan de Turfmarkt. “Tijdens de laatste dagen viel de ramadan me zwaar”, zegt Küçük. “Ik sta de hele dag achter de oven en als het buiten dan ook zo warm is het vaak lastig om niet te mogen drinken.”

De ramadan wordt traditioneel gevolgd door het Suikerfeest. “Na het ochtendgebed van dinsdag volgt het ramadangebed”, zegt Hasan. “Daarna is het drie dagen feest. Het Suikerfeest is niet alleen voor islamieten. Ook niet-moslims zijn van harte welkom, het is een feest voor iedereen.”

Luister hier naar het interview met Hasan Küçük op Den Haag FM.