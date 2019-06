Wethouder Bruines over GES 2019: “Het is mooi voor de stad, en daar doen we het voor”

De officiële opening van de negende Global Entrepreneurship Summit (GES) vindt maandagmiddag plaats in het Atrium van het stadhuis. De GES 2019 is een internationaal zakencongres dat Nederland samen met de Verenigde Staten organiseert. “Als Den Haag zijn we heel trots dat wij de gaststad mogen zijn”, vertelt wethouder Saskia Bruines van Regionale economie en Internationale zaken op Den Haag FM.

De top wordt maandag geopend en de congressen zelf worden dinsdag en woensdag gehouden in het World Forum. Het thema is dit jaar “werken aan een betere wereld”, vat de wethouder samen. “Naast die congressen hebben we als stad ook een aantal ‘side events’ georganiseerd waar vooral ons eigen bedrijfsleven een verbinding kan maken met al die ondernemers uit de hele wereld die hier aanwezig zullen zijn.”

Een van die ‘side events’ gaat over energie, klimaat en het bedrijfsleven. Wethouder Bruines zal daar een speech verzorgen. “Klimaatverandering is ook voor bedrijven die bezig zijn met energie een grote uitdaging. Dat biedt een kans voor innovatie, ontwikkeling en ondernemerschap.”

Meer dan 2.000 Haagse en internationale bedrijven en start-ups zullen de komende dagen in de stad verblijven tijdens GES 2019. “Het is mooi voor de stad, en daar doen we het voor.”

