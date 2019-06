Vrouw met steekwonden aangetroffen in woning

‘Daken sociale huurwoningen moeten groener’

Daken van sociale huurwoningen moeten duurzamer gemaakt worden met zonnepanelen of planten. Dat willen Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, PvdA en SP. Volgens hen worden veel platte daken op corporatiewoningen nog niet benut.

“Meer dan 30 procent van de woningen zijn sociaal en bijna al die daken staan leeg. Door afspraken te maken met corporaties kunnen we de stad vergroenen.” zegt PvdD-fractievoorzitter Robert Barker. “Meer groen in de stad vermindert de zomerse hitte en zonnepanelen leveren groene stroom. Omdat corporatiewoningen het makkelijkst aan te pakken zijn, kunnen we daar beginnen.”

De partij hebben nu een verzoek ingediend. In Amsterdam is een motie van D66 aldaar al aangenomen. Daar wordt dit beleid al ingevoerd.