Den Haag is filehoofdstad van Nederland

Den Haag is de filehoofdstad van Nederland. Dat heeft navigatiemaker TomTom uitgerekend. Mensen die met de auto reizen moeten rekening houden met gemiddeld bijna 30 procent extra reistijd.

Den Haag staat bovenaan door een paar grote wegwerkzaamheden. “Tijdelijke situaties zoals deze hebben effect op de gemiddelde gereden snelheden in de stad.”

De Haagse wegen zijn sowieso al druk. De grootste knelpunten zijn de A4 bij knooppunt Prins Clausplein, de A12 tussen dat knooppunt en het Malieveld en een paar toegangswegen in de stad. In een jaar tijd verliest de gemiddelde automobilist in Den Haag 130 uur in de file bovenop de gebruikelijke reistijd.