Den Haag officieel aangemeld voor organiseren Songfestival

De gemeente Den Haag heeft zich officieel aangemeld bij de NPO om het Eurovisie Songfestival in 2020 te organiseren. “De organisatie heeft een heel boek aan eisen en komende weken gaan we onderzoeken of het haalbaar is om het songfestival naar Den Haag te halen”, vertelt een woordvoerder van de gemeente tegen mediapartner Omroep West.

Vorige maand won Duncan Laurence het Songfestival in Tel Aviv. Direct stonden diverse gemeenten in de rij om zich aan te melden als organiserende stad. Den Haag heeft zich daar dinsdagmiddag bijgevoegd.

Tot woensdag kunnen steden zich aanmelden. Binnen vier weken moet vervolgens een bidbook ingeleverd worden met de definitieve kandidaatstelling.

ADO-stadion

De locatie is een heet hangijzer voor de organisatie. De gemeente heeft twee opties voor ogen. ‘Eerst dachten we aan het World Forum, maar het is al gebleken dat die te klein is voor het Songfestival. Als mogelijkheden blijven nu nog het ADO-stadion over en het Malieveld. Bij het stadion moeten we dan een overkapping plaatsen, maar we kunnen er ook voor kiezen om een grote tent op het Malieveld neer te zetten zoals bijvoorbeeld op Lowlands gebeurt.’

De gemeente benadrukt dat het nog geen beslissing heeft genomen over een definitieve kandidaatstelling.

Foto: Richard Mulder / Archief.