Den Haag viert einde ramadan met Suikerfeest

Eid Mubarak! Na een lange maand vasten is het Suikerfeest. En die wordt onder andere gevierd in de Julianakerk in Transvaal. Zo was er dinsdagochtend een feestelijk ontbijt. Bij de bezoekers blijkt al snel dat eten het favoriete onderdeel is van het Suikerfeest.