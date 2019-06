Hendrik-Jan Rinner interim-directeur ADO Den Haag

Henrik-Jan Rinner wordt interim-directeur van ADO Den Haag. Dat meldt de club dinsdag. Rinner is momenteel bij ADO werkzaam als financieel directeur. Hij is de tijdelijke opvolger van Mattijs Manders die aan de slag gaat als directeur van de Eredivisie CV.

De Raad van Commissarissen van ADO Den Haag zoekt nog naar een definitieve opvolger van algemeen directeur Mattijs Manders. Rinner wordt overigens per direct benoemd tot statutair directeur. Daarmee krijgt hij tekenbevoegdheid die nodig is bij de eventuele aan- en verkoop van nieuwe spelers in de zomerperiode.