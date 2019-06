Nieuwe single Michael van der Plas: “Als ik live zing loopt iedereen weg”

De Scheveningse realityster/zanger Michael van der Plas heeft zijn nieuwe single gepresenteerd. De clip van het nummer ‘Manusje van Alles’ werd de eerste dag al meer dan achtduizend keer bekeken. In de clip speelt Michael een louche handelaar.

“Het is een beetje met een knipoog”, zegt Michael op Den Haag FM. “De clip is in jaren tachtig stijl opgenomen, gebaseerd op de tv-serie Flodder. In het echt ben ik ook een Manusje van alles. Ik leg laminaat, ik schilder, ik zing, van alles wat.”

Sommige kijkers van het YouTubekanaal van de zanger geloven niet dat hij het nummer zelf heeft ingezongen, valt in de reacties te lezen. “Daar gebruiken we autotune voor, daarmee kan iedereen zingen”, lacht Michael. “Als ik in de kroeg zing doe ik dat wel live dus dan lopen de mensen meestal weg.”

Foto: Still YouTube

Luister hier naar het gesprek met Michael van der Plas op Den Haag FM.