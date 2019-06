Talentenhuis maakt kennis met de buurt op Nationale Straatspeeldag

In de Frans Halsbuurt in de Schilderswijk organiseert het Talentenhuis op woensdag 12 juni een open dag. Het Talentenhuis aan de Ferdinand Bolstraat 33 is een verzamelplek voor organisaties die de leefbaarheid, veiligheid en talentontwikkeling willen bevorderen in de buurt.

De open dag valt samen met de Nationale Straatspeeldag. “Daarom zetten we woensdag vanaf 13.00 uur een deel van de straat of zodat de kinderen vrij buiten kunnen spelen”, vertelt Mohamed el Khadir van NextProjecten, een van de organisaties in het Talentenhuis. “In de avond vanaf 19:00 uur bieden wij onze professionals en partners een programma aan om kennis te maken met de organisaties en al het aanwezige talent.”

Naast de organisatie van Mohamed zijn verschillende creatieve en welzijnsorganisaties gevestigd in het Talentenhuis, zoals Art-S-Cool, Fightclub 070, stichting Moeder & Dochter en Zebra welzijn. Wethouder van het stadsdeel Bert van Alphen zal een korte toespraak houden en de speciale ‘Talentenhuistaart’ aansnijden.

Foto: Google Maps

Luister hier naar het interview met Mohamed el Khadir op Den Haag FM.