Vrouw met steekwonden aangetroffen in woning

De politie is een onderzoek gestart na de vondst van een gewonde vrouw aan de Hanedoesstraat. De vrouw werd maandagavond rond 19.00 uur met steekwonden aangetroffen.

Voor agenten die ter plaatse kwamen was het onduidelijk hoe ze gewond is geraakt. Agenten hebben een in de woning aanwezige man gesproken en hem meegenomen naar het bureau. Rechercheurs hebben vervolgens onderzoek gedaan in de woning.

Het onderzoek naar een eventueel misdrijf is nog in volle gang.