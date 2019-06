Vrouw zwaar mishandeld door man, politie zoekt getuigen

De politie zoekt getuigen van een zware mishandeling op de kruising Van Musschenbroekstraat en de Rijswijkseweg. De politie heeft een verdachte aangehouden, maar de politie zoekt nog getuigen. De mishandeling gebeurde in de nacht van zondag op maandag rond 01.00 uur.

De vrouw is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De man is inmiddels aangehouden. Om een duidelijk en volledig beeld te krijgen van wat zich in hier heeft afgespeeld, komt de politie graag in contact met getuigen die iets gehoord of gezien hebben.