Gewonde man in Den Haag klemgereden na schietpartij

Automobilist rijdt huis Goeverneurplein binnen

Meer in

Op het Goeveneurplein is in de nacht van dinsdag op woensdag een auto bij een woning naar binnen gereden. Dit gebeurde rond 02.00 uur. De bestuurder van de auto is nagekeken door ambulancepersoneel.

Volgens mediapartner Omroep West belandde de auto in de gevel aan de voorkant van het huis, onder het raam. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De auto veroorzaakte in huis een flinke ravage.