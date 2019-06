Eerste buurtcamping van het seizoen aanstaande

Bewoners van Laak en Spoorwijk kunnen dit jaar weer hun tentje opslaan op het Don Bosco terrein tijdens de eerste Buurtcamping van het seizoen. Deze minivakantie is van vrijdag 5 tot en met zondag 7 juli. “Dit jaar gaan we zelfs een zwembad maken op de camping”, vertelt campingbeheerder Marjan Wesselingh op Den Haag FM.

Alle bewoners met de postcodes 2516, 2521, 2522, 2523, 2524 zijn welkom om hun tent op de zetten in het park. “Van yuppen tot daklozen, van muurbloempjes tot druktemakers en van zuigelingen tot senioren.” Omdat Laak en Spoorwijk niet in het bezit zijn van een park dat geschikt is voor een buurtcamping, wordt er gebruik gemaakt van het Don Bosco terrein in Rijswijk. “Het is heerlijk om er een weekendje tussenuit te kunt zonder ver van huis te moeten.”

Door samen met de buren te kamperen zou je elkaar beter leren kennen. “Iedereen is gelijk. Met die pleerol onder de arm zien we er per slot van rekening allemaal even knullig uit.” De ingang van de camping zal aan de Sinjeur Semeynsweg in Den Haag zijn.

Foto: Robert John Henderson