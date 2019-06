Gewonde man in Den Haag klemgereden na schietpartij

Agenten hebben dinsdagavond een auto klemgereden op de Koningstraat. De inzittenden waren betrokken bij een schietpartij in Zoetermeer. Een van de verdachten raakte bij de schietpartij gewond en is aangehouden. De andere verdachte is gevlucht.

Rond 19.15 uur krijgt de politie melding van de schietpartij. Bij de woning in Zoetermeer kan de politie gelijk al een 25-jarige Hagenaar aanhouden. Direct na de schietpartij is de tweede verdachte, samen met een derde verdachte, gevlucht in een auto.

Agenten zagen even later de auto in de Koningsstraat in Den Haag rijden en hebben het voertuig klemgezet. De politie heeft een verdachte aangehouden en laten vervoeren naar het ziekenhuis. Een andere verdachte die in het voertuig zat, wist te ontkomen.

Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog onbekend.