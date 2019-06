Genomineerd voor de Haagse C: Kunsten in de Kamer

Inbraak na brand aan Mijtensstraat

Nadat in een woning aan de Mijtensstraat woensdagmiddag een uitslaande brand ontstond, is er bij één van de naastgelegen huizen ingebroken. Dat bevestigt een woordvoerder van de brandweer.

De brand ontstond in de keuken van een portiekwoning. De bewoners konden op tijd vluchten. Ze raakte niet gewond.

Volgens de woordvoerder gebeurde de inbraak waarschijnlijk nog voordat de brandweer er was. Of er iets is gestolen, is niet bekend.