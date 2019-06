Politie: “Steekincident Hanedoesstraat was geen misdrijf”

De vrouw die maandagavond gewond werd ontdekt in een huis aan de Hanedoesstraat, heeft zichzelf neergestoken. Dat meldt de politie woensdag.

Agenten troffen de vrouw gewond in haar woning aan. Ook een man was aanwezig in de woning, hij werd aangehouden. Wat zijn rol is geweest, kan de politie niet zeggen. Ook is niet duidelijk waarmee de vrouw zichzelf heeft gestoken.

De vrouw is er slecht aan toe, maar niet in levensgevaar. Het is onduidelijk of de vrouw nog in het ziekenhuis ligt. De man is weer vrij.