Wethouder Bert van Alphen: “Met ‘The Hague Pride’ laten zien dat Den Haag trots is op haar diversiteit”

Wethouder Bert van Alphen van Emancipatie is trots dat Den Haag voor het eerst een eigen ‘Pride’ krijgt. De wethouder opent de eerste editie van de ‘The Hague Pride’ donderdag in het Filmhuis.

“We willen heel graag laten zien dat Den Haag trots is op haar diversiteit”, zegt Van Alphen op Den Haag FM. “Mijn rol als wethouder is om ervoor te zorgen dat iedereen in Den Haag kan zijn wie hij of zij wil zijn.”

Voorafgaand aan het festival wordt op het stadhuis de regenboogvlag gehesen. “Door de vlag te hijsen laten we weten dat Den Haag open staat voor alles en iedereen en dat je in onze stad kan zijn wie je wil zijn”, zei Van Alphen in een eerder interview op Den Haag FM.

Luister hier naar het interview met Bert van Alphen op Den Haag FM.