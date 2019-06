Aad de Mos ziet Nederland als favoriet in Nations League

Geen halalstrand in Den Haag, idee volgens stadsbestuur ‘onrealistisch’

De Haagse voetbaltrainer in ruste Aad de Mos ziet Nederland als favoriet voor de zege in de Nations League. Donderdagavond speelt het Nederlands elftal in de halve finale van het nieuwe toernooi tegen Engeland.

“Nederland heeft het meest uitgebalanceerde elftal”, zegt De Mos, woensdagavond op Ziggo Sport nog analist bij de andere halve finale tussen Portugal en Zwitserland, op Den Haag FM. “Met name de jongens van Ajax en Liverpool hebben een topseizoen achter de rug. Ik zou enorm teleurgesteld zijn als ze niet in de finale staan zondag.”

Cristiano Ronaldo

Woensdagavond was De Mos getuige van de fenomenale Portugees Cristiano Ronaldo in de wedstrijd tegen Zwitserland. “Je ziet hem bijna de hele wedstrijd niet”, aldus De Mos. “Hij raakt drie ballen en schiet ze er alle drie in. Ik wil wel zien hoe de Nederlandse topverdedigers Van Dijk en De Ligt tegen Cristiano Ronaldo spelen.”

De wedstrijd tussen Nederland en Engeland begint om 20.45 uur. De winnaar speelt zondagavond om dezelfde tijd in de finale tegen Portugal. De verliezer speelt zondagmiddag de ‘troostfinale’ om de derde plek in de Nations League.

Luister hier naar het interview met Aad de Mos op Den Haag FM.