Bekende Haagse paradarter Arie van der Rassel heeft zijn eigen dartavond

Tweevoudig Nederlands kampioen paradarten Arie van der Rassel heeft sinds een week zijn eigen dartavond in gehandicaptensportvereniging Kameleon in Escamp. Tijdens Arie’s dartsclub kan elke gehandicapte iedere woensdagavond sporter pijltjes komen gooien.

Hans Willink nam het initiatief voor de dartavond. Het is een spin-off van een groot internationaal paradarttoernooi (het Vegro The Hague Disability Darts Invitational) dat eind mei voor de tweede keer in Scheveningen werd georganiseerd.

“Veel mensen met een handicap zitten thuis naar darten te kijken, terwijl ze het graag zouden zelf willen doen”, vertelt Van Der Rassel. “Vaak zijn ze bang om ergens heen te gaan. Deze avond haalt ze uit hun isolement.”