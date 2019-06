‘Bukkûh’ is het nieuwste Haagse bier

Den Haag is vanaf woensdag 12 juni een bierbrouwerij rijker. Brouwerij De Schuit lanceert dan hun eerste brouwsel genaamd ‘Bukkûh bier’. “Het is een frisse, fruitige ‘HPA’: een Haagse Pale Ale”, vertelt brouwer Kevin Moore op Den Haag FM.

De naam van het bier is een knipoog van de brouwers Sjaak Paauwe en Kevin Moore naar de rondvaart De Ooievaart, waar beide initiatiefnemers werken. “Bukkûh is iets wat we regelmatig roepen tijdens de speciale biervaarten vanwege de lage bruggen over de Haagse grachten”, legt Kevin uit.

“Het is licht, makkelijk toegankelijk bier met een citrussmaak.” Als het biertje aanslaat, sluiten de brouwers niet uit om andere seizoensbieren te ontwikkelen.

In café De Pakschuit aan de Dunne Bierkade worden woensdag de eerste twee vaten aangeslagen. Bukkûh bier is daarna te koop aan de balie in het havenkantoor op de Bierkade 18B.

Luister hier naar het interview met Kevin Moore op Den Haag FM.