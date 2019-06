‘The Hague Pride’ moet vooroordelen wegnemen: “Don’t be afraid to connect”

CDA: “Ondernemers Vaillantlaan in het donker”

Ondernemers aan de Vaillantlaan voelen zich onveilig door gebrek aan verlichting. Dat stelt CDA-raadslid Ismet Bingöl. Hij bracht een bezoek aan de winkelstraat en zag dat, hoewel er weliswaar verlichting aanwezig is, de lampen ’s avonds niet branden.

“Het is onprettig dat de galerij onverlicht is, want ondernemers en klanten hebben er last van en bewoners voelen zich onveilig”, meldt het CDA-raadslid. Volgens hem zijn de problemen begonnen sinds de komst van een nieuwe eigenaar, nu twee jaar geleden. Sindsdien “blijft de galerij in duisternis gehuld”, stelt Bingöl.

De CDA’er wil graag dat het stadsbestuur met de eigenaar van het complex in gesprek gaat om het probleem op te lossen. Als uiterste oplossing stelt Bingöl voor dat de gemeente zelf voor verlichting kan zorgen. In de Hobbemastraat heeft de gemeente bijvoorbeeld lampen aangebracht, die als voorbeeld kunnen dienen voor de Vaillantlaan.

“Het is een vervelend probleem, maar de oplossing ligt voor de hand”, meldt de CDA’er, “de verlichting is immers al aanwezig.”