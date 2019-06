Explosie Jan van der Heijdenstraat kwam door scheur in oude gasleiding

Haagse Vogelbescherming maakt zich zorgen over ooievaarspopulatie: “Te veel geel en te weinig groen in de stad”

De verwoestende explosie in de Jan van der Heijdenstraat in het Laakkwartier kwam door een scheur in een oude gasleiding. Tot nu toe werd gedacht dat het verouderde type gasleiding alleen kon breken. Dat is de conclusie van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), dat donderdag de resultaten van hun onderzoek heeft gepresenteerd.

In Nederland ligt nog bijna 4.000 kilometer aan gevaarlijke gasleidingen. Netbeheerders moeten deze leidingen sneller weg gaan halen.

Explosie

Bij de explosie op 27 januari werden drie appartementen compleet verwoest en raakten negen mensen gewond. Een man, de 28-jarige Sharwin, lag acht uur onder het puin en moest aan beide benen worden geopereerd. De brandweer noemde het een wonder dat er geen doden vielen.

Hoe de scheur in de leiding heeft kunnen ontstaan is niet duidelijk, concludeert het SodM in hun rapport. Onderzoeksinstituut Kiwa deed ook onderzoek. Zij vermoeden dat ‘Mechanische spanning op de leiding’ en ‘grafitering’ er voor gezorgd heeft dat de leiding gescheurd is.

De bewuste gasleiding.

Saneren

De leiding die gescheurd is, is een zogenoemde grijs gietijzeren gasleiding. Na een explosie in 2008 in Amsterdam concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid in 2009 dat de leidingen niet langer geschikt waren ‘als een veilig en integer leidingsysteem.’ Daarop werd in 2010 besloten om de leidingen te saneren.