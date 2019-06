Aad de Mos ziet Nederland als favoriet in Nations League

Geen halalstrand in Den Haag, idee volgens stadsbestuur ‘onrealistisch’

In Den Haag komt geen halalstrand. Dat laat het stadsbestuur weten in antwoord op vragen van raadslid Arnoud van Doorn van de Partij van de Eenheid. Volgens Den Haag is er geen sprake van een ‘realistische wens’.

Van Doorn wilde dat een deel van het strand aangewezen zou worden als halasstrand; een plek waar moslims ‘conform hun religieuze voorschriften in de zomermaanden kunnen vertoeven’. Een ‘substantieel deel’ van de moslims in Den Haag zou behoefte hebben aan een halalstrand. Maar het stadsbestuur ziet dat anders. ‘Het college heeft geen aanleiding om aan te nemen dat deze wens breed leeft,’ aldus wethouder Boudewijn Revis in antwoorden op vragen van Van Doorn.

‘Onesthetisch vormgegeven strandgangers’

Van Doorn dacht dat het pleidooi op meer steun dan alleen van moslims kon rekenen. ‘Ook vele andere inwoners voelen zich onprettig bij het aanzien van zeer schaars geklede en niet zelden onesthetisch vormgegeven strandgangers. Daarnaast geven met name vrouwen aan dat zij in toenemende mate tijdens strandbezoek te maken krijgen met ongewenste toespelingen en toenaderingen van personen van het andere geslacht’, aldus Van doorn in zijn vragen.

Een onderzoek naar de haalbaarheid van een halalstrand komt er dan ook niet. Het stadsbestuur is van mening dat door het instellen van een halalstrand het Haagse strand niet meer van en voor iedereen zal zijn.

Foto: Bas Bogers / Archief.