Grote brand op Saffierhorst; brandweer redt persoon uit huis

De brandweer heeft in de nacht van woensdag op donderdag een persoon gered uit een brandende woning. In een huis op de Saffierhorst ontstond rond 02.45 uur brand op de vierde verdieping van een appartementencomplex. Aan zowel de voorkant als de achterkant sloegen de vlammen uit het huis.

Den Haag – Brand in woning op 4e verdieping Saffierhorst. Brandweer heeft 1 persoon uit de woning gered, die wordt naar het ziekenhuis vervoerd. Een tweede persoon wordt door de ambulance nagekeken. Omliggende woningen zijn uit voorzorg ontruimd. Later meer informatie. — Brandweer Haaglanden (@Brandweer_HGL) June 6, 2019

Rond 04.30 uur had de brandweer de brand onder controle. De woning waar de brand uitbrak is volledig afgebrand. Een persoon is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Iemand anders is nagekeken in de ambulance. Ook zijn er twee katten gered.

Den Haag – Brandweer heeft alle woningen van het complex aan de #Saffierhorst gecontroleerd. Voor de bewoners van 4 woningen wordt opvang geregeld. De overige bewoners kunnen terug naar hun woning. Salvage zal de bewoners begeleiden bij de schadeafwikkeling.Einde berichtgeving. — Brandweer Haaglanden (@Brandweer_HGL) June 6, 2019

Woningen ontruimd

De omliggende woningen werden door de brandweer ontruimd. De overkappingen van de twee naastgelegen woningen zijn beschadigd. Ook zijn meerdere balkons beschadigd. De brandweer heeft 25 mensen geëvacueerd.

De bewoners zijn opgevangen bij de nabijgelegen basisschool De Vuurvlinder. Na een tijdje mochten de meesten van hen terug naar huis. De bewoners van vier woningen kunnen niet terug naar huis. Het gaat volgens de brandweer om het huis waar de brand uitbrak, de naastgelegen woningen aan beide zijden en de onderliggende woning. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend.