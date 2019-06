‘Bukkûh’ is het nieuwste Haagse bier

Haagse portiekkunst te zien in Mariahoeve

Meer in

Portiekkunst is een project in Mariahoeve, bedacht door de Haagse Carola van der Heijden. Drie maanden lang hangt er een kunstwerkje gemaakt door een Haagse kunstenaar in de portieken van flats. Na afloop worden de kunstwerken verloot onder de bewoners. Na drie maanden komt er een nieuw kunstwerk.

De werkjes die nu in de portiekkastjes in Mariahoeve te bewonderen zijn, zijn van de Haagse illustrator Yara Francken, zij liet zich inspireren door het kinderboek Pluk van de Pettefat. Haar kunstwerk is een ode aan Annie M.G. Schmidt.

Het doel van dit project is een positieve kijk op je eigen buurt stimuleren en meer mensen met kunst verbinden.