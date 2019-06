Haagse Vogelbescherming maakt zich zorgen over ooievaarspopulatie: “Te veel geel en te weinig groen in de stad”

Door het jaarlijkse ringen van ooievaars in onze stad krijgt de Haagse Vogelbescherming een goed beeld van hoe de populatie er voor staat. Caroline Walta die de ooievaars voorziet van hun identiteitskenmerk maakt zich zorgen over de populatie ooievaars. “Er is te weinig voedsel geweest. We moeten zuinig zijn op het groen in onze omgeving”, zegt Walta tegen Den Haag FM.

Walta brengt al een aantal jaar een ringetje met daarop een uniek nummer toe aan de poot van de ooievaars. Het ringen is onderdeel van een landelijk onderzoek waarmee de populatie in de gaten gehouden wordt. Daarnaast verzamelt Walta nog andere gegevens van de vogels door ze op te meten en te wegen.

“Het ging lange tijd heel slecht met de ooievaar en in de jaren ’70 was de vogel bijna uitgestorven”, vertelt Walta. Hoewel het nu beter gaat, maakt ze zich toch zorgen over de ooievaars in Den Haag. Zo trof ze een nest aan waar twee jonkies het niet overleeft hebben door voedseltekort. “We moeten niet alleen geel in Den Haag hebben, maar ook nog groen.”