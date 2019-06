‘The Hague Pride’ moet vooroordelen wegnemen: “Don’t be afraid to connect”

Lieveheersbeestjes ingezet tegen bladluis

Veel lindebomen op het Lange Voorhout en langs de Hofvijver krijgen deze week hun jaarlijkse middel tegen bladluis: lieveheersbeestjes. Dat meldt de gemeente.

n de lindebomen zitten veel bladluizen en de ‘luizenpoep’kan veel overlast veroorzaken. Bankjes, auto’s en fietsen komen ‘onder de plak’ te zitten. Gelukkig is er een natuurvriendelijke oplossing: larven van lieveheersbeestjes. Die zijn namelijk gek op bladluizen. Op dit moment worden daarom zakjes met de Exochomus-larven in de bomen gehangen.

Meer plekken

De bestrijding van overlast van bladluizen wordt op verschillende locaties in Den Haag toegepast. Behalve op het Lange Voorhout, bijvoorbeeld ook op Plein 1813, in het centrum en in enkele woonwijken waar heel veel overlast is.

Foto: Gemeente Den Haag.