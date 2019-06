‘The Hague Pride’ moet vooroordelen wegnemen: “Don’t be afraid to connect”

In het Filmhuis is donderdag de aftrap van de eerste editie van de ‘The Hague Pride’. Met een speech van wethouder Bert van Alphen van Emancipatie en de première van de Braziliaanse film Greta, over transgender ouderen, wordt het vierdaags evenement geopend.

De Pride wordt georganiseerd door de mensen achter het voormalig Rainbow Festival, de voorloper van The Hague Pride. “We zijn van twee naar vier dagen gegroeid”, vertelt een blije organisator Sebastiaan de Graaf op Den Haag FM. “We willen veel meer laten zien dan alleen een feestvierende menigte. Daarom hebben we ook een inhoudelijk programma met een aantal voorstellingen in het Filmhuis.”

Het motto van de Pride is: ‘Don’t be afraid to connect’. “Er zijn nog heel veel vooroordelen omdat men bang is voor het onbekende”, zegt De Graaf. “We proberen die vooroordelen weg te nemen en ervoor te zorgen dat iedereen wel aansluiting vindt met elkaar. Wees niet bang voor elkaar.”

Royal Rainbow Parade

Net zoals afgelopen jaren bij het Rainbow Festival is er ook dit jaar een Pride Walk op zaterdag. “Maar dit jaar hebben we iets nieuws: De Royal Rainbow Parade”, zegt Sebastiaan. “Een koetsenparade niet alleen door het centrum maar ook door de winkelstraten Prins Hendrikstraat en Reinkenstraat. We roepen iedereen op om langs de route te komen staan en genieten van de koetsen.” Het muzikale gedeelte van het evenement is dit jaar op de Lange Vijverberg. Daar staan nog twee feestelijke dagen op het programma.

Luister hier naar het interview met Sebastiaan de Graaf op Den Haag FM.