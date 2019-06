Wethouder Parbhudayal wil meer aandacht voor jonge mantelzorgers

Wethouder Zorg, Jeugd en Volksgezondheid Kavita Parbhudayal wil meer aandacht voor jonge mantelzorgers. Dat zegt ze tijdens de Week van de Jonge Mantelzorger. “Jongeren horen in vrijheid en zorgeloos op te groeien. Jongeren die al vroeg in hun leven letterlijk de zorg op hun schouders moeten dragen, verdienen dan ook onze maximale steun.”

Een op vier jongeren krijgt voor kortere of langere tijd te maken met mantelzorg. Dat betekent dat alleen al in Den Haag zo’n 15.000 jongeren zorgen voor een ouder, broer of zus met een ziekte of beperking.

Oproep aan de stad

De wethouder wil een oproep doen aan de stad. “Aan diegenen die via school of de sportclub, of als buur of familielid, een jonge mantelzorger kennen: maak allereerst duidelijk dat wat deze jongere doet bijzonder is, en allesbehalve vanzelfsprekend. En wees als steun voor deze jongere, door te praten, te ontzorgen en vooral door te helpen om deze jongere ook gewoon jong te laten zijn.”