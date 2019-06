Spuigasten over The Hague Pride en mobiliteitstransitie

“Echte Haagse” Yazmine Slaghuis is Mrs. Netherlands Europe

Het afgelopen half jaar heeft Yazmine Slaghuis meegedaan aan de Mrs. Netherlands Europe meegedaan en gewonnen. “Ik ben super trots, zeker omdat ik een echte Haagse ben en het daarom nog stoerder vind om deze titel te mogen dragen”, vertelt Yazmine op Den Haag FM.

De verkiezing is niet zomaar een schoonheidswedstrijd voor vrouwen ouder dan 24 jaar. “Het is een heel traject van een half jaar met catwalktrainingen, fotoshoots en campagne voeren.” Dat doet Yazmine voor de Europese campagne ‘Stop Domestic Violence Against Women’ met als doel huiselijk geweld te bestrijden.

“Ik was zelf slachtoffer”

De Mrs. Netherlands Europe is zelf slachtoffer geweest van huiselijk geweld. “Heel jammer, en ik had het nooit verwacht om dat mee te maken.” Met deze ervaring is het voor Yazmine extra speciaal om zich te mogen inzetten tegen huiselijk geweld. “Er is hulp, onthoud dat”, wil ze alle vrouwen op het hart drukken.

Op 6 oktober zal Yazmine Nederland vertegenwoordigen in Las Palmas op de Canarische Eilanden tijdens de verkiezing voor Mrs. Europe 2019.

Luister hier naar het interview met Yazmine Slaghuis op Den Haag FM.