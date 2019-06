Groot afscheidsfeest voor Raymond van Barneveld

Voor darter Raymond van Barneveld wordt zaterdag 8 februari 2020 een groot afscheidsfeest gegeven in de Amsterdamse concerthal Ziggo Dome. ‘Barney Dome – Farewell to the Legend’ heet het evenement, dat hij in april al aankondigde als ‘iets unieks’.

De datum en de locatie waren op dat moment nog niet bekend. De kaartverkoop begint aankomende zaterdag om 10.00 uur.

Onder anderen collega-darters Phil Taylor, Wayne Mardle en Bobby George komen de 52-jarige Hagenaar uitzwaaien in de Ziggo Dome. Zij worden in een competitie gekoppeld aan onder anderen voormalig profvoetballers Rafael van der Vaart en Robin van Persie.

8 februari 2020 Ziggo Dome Amsterdam.

Barney Dome – Farewell To The Legend

